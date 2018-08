später lesen Diebstahl aus Auto Scheibe eingeschlagen und Auto leer geräumt FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, 26. August, in einem St. Ingberter Parkhaus die Scheibe eines Autos eingeschlagen und mehrere Gegenstände entwendet. Wie die Polizei St. Ingbert mitteilt, spielte sich die Tat zwischen 9 und 16.15 Uhr im Parkhaus an der Wollbachstraße ab. Von red