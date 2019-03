In einer Pressemitteilung bedankt sich die SPD St. Ingbert zudem bei Landrat Theophil Gallo (SPD) für sein Engagement, im Rahmen eines interkommunalen Projekts eine Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von einer Million Euro zu erhalten.

Leider hätten die CDU St. Ingbert und ihr Bewerber für die kommende Oberbürgermeisterwahl die Bestätigung der Zuweisung mit einem Vororttermin zu Wahlkampfzwecken ausgenutzt. Dies sei kein guter politischer Stil und missachte die Neutralitätspflicht aller kommunalen Amtsinhaber im Wahlkampf. Durch die Aktion der CDU seien außerdem die Interessen der Schule und die Weiterentwicklung des Bildungsstandorts St. Ingbert aus dem Blick geraten.

Die nach dieser Wahlkampfaktion stattfindende Auseinandersetzung in den digitalen Medien sei aber ebenso wenig der Stadt und der Sache dienlich. Leider beherrschten verschiedene Akteure in den digitalen Medien nicht die Regeln einer positiven Streitkultur. Letztlich gehe es darum, St. Ingbert voranzubringen und nicht darum, durch persönliche Herabwürdigungen Sachthemen völlig in den Hintergrund zu drängen. „Für St. Ingbert wünsche ich mir eine sachorientierte Politik, damit sich St. Ingbert positiv weiterentwickelt und wieder dem Ruf als heimliche Kulturhauptstadt, auch im Sinne einer positiven Streitkultur, gerecht wird“, meint Sven Meier, der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion St. Ingbert und Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters.