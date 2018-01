Sturmtief schüttelt sogar ganz dicke Stämme

Heftige Windböen und starke Regenfälle hielten heute Vormittag die Feuerwehren in St. Ingbert und im Bliestal auf Trab.

Eher glimpflich ist das Stadtgebiet von St. Ingbert beim Sturmtief „Burglind“ davongekommen. Gegen 8 Uhr war aufgrund starker Windböen ein Nadelbaum auf der Autobahn A 6 , Fahrtrichtung Saarbrücken hinter der Grumbachtalbrücke auf die rechte Fahrbahn gestürzt. Mit einer Motorsäge schnitten die Einsatzkräfte des Löschbezirks St. Ingbert Mitte den Baum klein und beseitigten ihn von der Fahrbahn. Noch während dieser Arbeiten stürzte fast an der gleichen Stelle ein weiterer Baum auf die rechte Fahrbahn, den die Feuerwehrleute ebenfalls klein schnitten. Die Absicherung der Einsatzstelle übernahm der Löschbezirk Oberwürzbach mit einem Fahrzeug. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen, sowie 22 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei sowie Mitarbeiter des Landesbetriebs für Straßenbau.

Während dieses Einsatzes kam es auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem weiteren Baumfall zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert-Mitte und Rohrbach. Auch hier blockierte der Baum die rechte Fahrbahn. Diesen Baum schnitten die Feuerwehrleute aus Oberwürzbach und Hassel klein und entfernten die Stücke von der Fahrbahn. An beiden Einsatzstellen kam es kurzfristig zu Behinderungen des Verkehrs. Personen wurden in beiden Fällen nicht verletzt.

Weitaus heftiger als in der Mittelstadt hat der Sturm am Mittwoch allerdings in Blieskastel gewütet. Hier waren nach Angaben der Feuerwehr zwischen 7.30 und 12 Uhr insgesamt 16 sturmbedingte Einsätze erforderlich. Ein Schwerpunkt der Einsätze lag dabei in den Dörfern der Parr – besonders viele Schäden gab es in Brenschelbach. Hier war durch den orkanartigen Wind unter anderem die Krone einer 15 Meter hohen Fichte in der Straße Am Bahnhof gebrochen. Um die dicken Ästen zu beseitigen, war in dem fast eine Stunde lang dauernden Einsatz auch die Drehleiter der Blieskasteler Feuerwehr nötig. In den Morgenstunden war in Brenschelbach auch die komplette Stromversorgung ausgefallen. Weil auch die Telefonleitungen gestört waren, hielten sich auch nach Mittag sechs Feuerwehrleute im dortigen Gerätehaus vorsorglich für Einsätze bereit.

Besonders hart getroffen hat das Sturmtief auch Breitfurt. Hier hatte der Wind in der Bliesdalheimer Straße Dachziegel eines Wohnhauses auf die Straße geweht. Die Feuerwehr kehrte Ziegel zusammen, ein Dachdecker deckte zwei Quadratmeter des Hausdaches neu ein. An anderer Stelle stürzte ein Baum auf das Dach einer Garage. Zudem konnte die Feuerwehr im Grießackerweg verhindern, dass der von einem Feld herunterströmende Sturzbach aus Regenwasser in ein Wohnhaus eindrang.

Auf mehreren Landstraßen im Stadtgebiet von Blieskastel sorgten darüber hinaus weitere umgestürzte Bäume für Feuerwehreinsätze und vorübergehende Sperrungen. Einsatzorte waren Blieskastel-Mitte, Alschbach, Mimbach, Biesingen und Pinnigen. Auf der L 103 zwischen Altheim und Brenschelbach stürzte eine Fichte quer über die Fahrbahn. Auf der L 111 hatte der starke Wind nach Angaben der Polizei zwischen Niederwürzbach und Lautzkirchen in Höhe Breitermühle ebenfalls einen Baum auf die Fahrbahn umgeworfen.

Heftige Regenfälle hatten am Mittwochvormittag außerdem in Mandelbachtal Folgen für den Straßenverkehr. Unter anderem war in Ormesheim die Fahrbahn der L107 zwischen der Flugstraße und der Neumühle zeitweise komplett überflutet.

FOTO: Alex Prass/Feuerwehr St. Ingbert