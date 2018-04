Vor kurzem stand in der SZ, dass die Finanzämter im Saarland kurze Bearbeitungszeiten haben. Hierzu kann ich mitteilen, das Finanzamt Homburg, Außenstelle St. Ingbert, arbeitet extrem schnell: Am 7. März habe ich meine Einkommenssteuererklärung abgegeben und Anfang April schon meine Rückerstattung auf dem Konto. Ein großes Lob an die Mitarbeiter des Finanzamtes.

Anne Heisel, Hassel