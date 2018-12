Der Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Oberwürzbach schreitet voran. Allerdings nicht so planmäßig, wie vom Oberwürzbacher Ortsrat erhofft. Bei den Dachdeckungsarbeiten war es durch Lieferprobleme bei den Dämmungen der Flachdächer sowie bei den Blechen zu Verzögerungen gekommen. Durch kleine Probleme bei den Ausschreibungen konnten einige Auftragsvergaben erst im Ausschuss für Baumanagement erfolgen. Dazu gehörten die Trockenbau-, die Fliesen- und Estrich- sowie die Heizungs- und Holzfassadearbeiten. Wie es im Schreiben der Verwaltung an den Ortsrat hinsichtlich des Sachstandes am Bau hieß, sei wegen der allgemeinen Hochphase am Bau immer wieder mit Lieferschwierigkeiten und Kapazitätsproblemen bei den Firmen zu rechnen, so dass sich der mit Ende Mai 2019 angegebene Fertigstellungstermin verschieben könne.

Eine Prognose wagte man derzeit noch nicht. Auf Grund gestiegener Kosten gibt es bei dem Bauprojekt außerdem eine Verteuerung. Fehlende Restmittel wurden durch das Fachgremium ebenfalls im Ausschuss angefordert. Zur Finanzierung der nicht gedeckten Mehrkosten der Neubaumaßnahme in Höhe von 300 000 Euro für die Durchführung der Neubaumaßnahme „Dorfgemeinschaftshaus in Oberwürzbach“ wurden Haushaltsreste von der Buchungsstelle „Sanierung Verrohrung Rohrbach zwischen der Otto-Toussaint-Straße und Ludwigstraße“ umgewidmet und dem Projekt in der Dorfmitte am Bach zugeschlagen. Der Stadtrat gab dafür seine Zustimmung.

Wie dort erläutert wurde, seien die geplanten Baugesamtkosten von einer Million Euro unter anderem durch die konjunkturellen Verhältnisse in der Bauwirtschaft gestiegen. Wie Alex Beck, Abteilung Gebäude und Liegenschaften, auf Anfrage im Stadtrat sagte, stammten die Kostenrechnungen außerdem aus dem Jahr 2016. Zu diesem Zeitpunkt sei noch nicht bekannt gewesen, dass anders gebaut werden musste als ursprünglich geplant – bedingt durch die schwierigen Untergrundverhältnisse. Damals habe man mit einer Preissteigerung von vier Prozent eher konservativ kalkuliert. „Jetzt sind wir bei einer Preissteigerung von 32 Prozent“, so Beck.

Die Entscheidung zur Übernahme der Mehrkosten durch die Stadt habe keinen Aufschub geduldet, da mit der Durchführung der Arbeiten bereits begonnen wurde und die Vergabe weiterer Aufträge anstand. Ein Antrag auf weitere Förderung würde ins Leere laufen, da der Neubau bereits mit 100 Prozent, jeweils hälftig vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport sowie durch das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, gefördert werde. Demzufolge sei der Höchstförderbetrag erreicht und eine weitere Finanzspritze nicht zu erwarten.

Die Kostensteigerung sei erst bekannt geworden, als den Gremien der Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2019/2020 bereits zugestellt war. So konnten dafür keine Mittel mehr in den Haushalt eingestellt werden und die Deckung der Mehrausgaben musste zu Lasten eines anderen Produkts erfolgen. Bei den Haushaltsresten der Maßnahme „Sanierung Verrohrung Rohrbach“ handele es sich um Gelder aus den Vorjahren, die weder konkret mit Aufträgen hinterlegt noch konkret verplant seien und deshalb zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden können.