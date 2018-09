Ticketverkauf für Halloween in der Stadt startet

Ingbert am 31. Oktober zur Halloween-Veranstaltung in die Fußgängerzone ein.

Kürbisse dürfen auch in diesem Jahr zu dem Fest auf keinen Fall fehlen, daher sind alle Jungen und Mädchen wieder zum großen Kürbisschnitzen und Kinderschminken eingeladen. Da die Nachfrage in den letzten Jahren höher war als erwartet, wird sich die Anmeldung auch in diesem Jahr folgendermaßen gestalten: Wie bei der Nikolausstiefelaktion gibt es in drei Vorverkaufsstellen Tickets zu einem Preis von zwei Euro zu kaufen (solange der Vorrat reicht), meldet das Stadtmarketing. Ab sofort können die Teilnahmekarten bei folgenden Stellen gekauft werden: Alexander’s Patisserie (Kaiserstr. 102), Boutique Zick Zack (Kaiserstr. 53) und Buchhandlung Friedrich (Rickerstr. 2). Mit dieser Karte können die Kinder dann ab 15 Uhr vor der Engelbertskirche ihre Fratze schnitzen.

Außerdem hat jede Schule, jeder Kindergarten, jeder Verein oder Privatmann die Möglichkeit, sich einen Baum oder eine Laterne in der Fußgängerzone auszusuchen, um diesen oder diese möglichst gruselig zu gestalten. Kürbisspenden seien natürlich auch willkommen, meldet das Stadtmarketing.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung auf www.st-ingbert.de oder bei Stadtmarketing St. Ingbert, info@stadtmarketing-st-ingbert.de, Tel. (0 68 94) 1 37 61 oder 1 37 62.