Stadt sucht Teilnehmer am Staffel-Triathlon

Austragungsort ist auch in diesem Jahr Lebach. Anmelden können sich Teams zu je drei Personen, bestehend aus Einwohnern der Kommune, Mitarbeitern von Verwaltungen oder Betriebsmannschaften. Gestartet wird in den Kategorien Herren, Damen und Mixed. Eine Anmeldegebühr wird nicht erhoben. Die Teams müssen in drei Disziplinen antreten: 200 Meter Schwimmen, 15,2 Kilometer Mountainbike, 6 Kilometer Laufen.

Bürger, die für die Stadt St. Ingbert als Team antreten möchten, werden gebeten, sich bis spätestens Montag, 27. August, bei der Stadtverwaltung, Abteilung „Vereine, Sport und Städtepartnerschaften“ zu melden. Telefon: (0 68 94) 1 37 72, E-Mail: vereine@st-ingbert.de. Die Anmeldungen werden an das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport weitergeleitet.