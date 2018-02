St. Ingberter verliert Briefumschlag mit 8500 Euro

Wie die Polizei St. Ingbert mitteilt, hat der 64-Jährige den Umschlag zwischen 7.10 und 9 Uhr entweder in der Südstraße, auf dem Parkplatz des DM-Marktes oder in der Mühlstraße, in Höhe des Peugeot-Autohauses verloren. Nachdem der Mann den Verlust festgestellt hatte, hat er vorgenannte Örtlichkeiten sofort abgesucht, den Briefumschlag mit dem Bargeld aber nicht finden können. Die Polizei geht davon aus, dass das Bargeld gefunden wurde, der Finder aber seiner Verpflichtung zur Abgabe des Bargeldes nicht nachgekommen ist und sich hierdurch strafbar gemacht hat.

Hinweise an die Polizei St. Ingbert unter Tel. (0 68 94) 10 90