Nach Angaben der Polizei bog der Fahrer von der Poststraße nach links in die Schlachthofstraße – dabei übersah er einen 43-jährigen Passanten, der zeitgleich die Straße überquerte. Das Auto erfasste den Mann, der durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert wurde und sich leicht verletzte. Zunächst bremste der Fahrer kurz ab, setzte seine Fahrt dann aber weiter in Richtung Ensheimer Straße fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Zeugenangaben um einen silberfarbenen VW Golf 6 Plus mit St. Ingberter Kennzeichen handeln.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in St. Ingbert unter Tel. (0 68 94) 10 90.