In der Blieskasteler Straße in St. Ingbert-Mitte kommt es wegen Kabelarbeiten und der Erneuerung von Hausanschlüssen erneut zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird in zwei Bauabschnitten von jeweils etwa sechs Wochen Dauer die Blieskasteler Straße ab der Einmündung Bergstraße bis Hausnummer 123 ab Dienstag, 19. März, halbseitig gesperrt. red