Grund ist eine Baumaßnahme der Telekom. Diese Arbeiten beginnen am morgigen Dienstag, 4. Dezember, und dauern voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 7. Dezember.

Die Folgen werden in dieser Woche im gesamten St. Ingberter Verkehrsnetz Auswirkungen haben. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung der Oberen Kaiserstraße kommt eine Ampelregelung im Baustellenbereich nach Auffassung der städtischen Verkehrsexperten nicht in Frage. Deshalb wird eine Einbahnregelung eingerichtet. Der Verkehr, der von Rohrbach in Richtung St. Ingbert fließt, kann die Baustelle einspurig ungehindert passieren.

Problematisch wird es für Verkehr aus St. Ingbert in Richtung Rohrbach. Dieser Verkehrsstrom wird am „blau“-Kreisel abgeleitet in die Oststraße, dann über die Parallelstraße in den Rohrbacher Südteil geführt. Anlieger können vom „blau“-Kreisel bis in die Mühlstraße und zur Oberen Kaiserstraße 66 fahren. Ab der Oberen Kaiserstraße 66 ist die Straße für diesen Verkehrsstrom voll gesperrt.