„Den Kindern aus den Slums von Dourados/Brasilien eine Chance geben“, so hatte das Motto des Solilaufs 2018 in St. Ingbert gelautet. Nachdem in den vergangenen Monaten noch vereinzelt Spenden eingegangen waren, stand nun das Ergebnis der Benefizveranstaltung vom September vergangenen Jahres fest: Karl Ackermann vom Orgateam des Solilaufs überreichte beim Neujahrsempfang der Gemeinde St. Pirmin und St. Michael einen Scheck über 61 500 Euro an das Evangeliumsteam Brasilien e. V. Mit dabei war auch der brasilianische Fußballtrainer Damião, der mit seiner Frau und seinen Kindern Ana Julia und Davi gerade in Deutschland zu Besuch ist. Er leistet mit der Betreuung einer Fußballmannschaft von Kindern aus den Slums wertvolle Sozialarbeit in der vom Solilauf unterstützten Kindertagesstätte und bedankte sich bei den Gemeindemitgliedern für die große Spendensummer.

Jedes Jahr staunen die Veranstalter des Solilaufs in St. Ingbert, die Gemeinde St. Pirmin und St. Michael in der Pfarrei Heiliger Ingobertus sowie ihre Partnerin, die DJK SG St. Ingbert, über die Lauf- und Spendenbereitschaft. Mit dem Neujahrsempfang hatte das Orgateam die Gemeinde ganz bewusst in die offizielle Bekanntgabe des Erlöses einbezogen. Denn ihre Mitglieder seien es, die „mit großem Engagement und mit Leidenschaft dieses Großereignis stemmen und denen man bei dieser Gelegenheit Dank aussprechen kann“, teilt das Orgateam mit. Die Spannung sei im Pfarrheim St. Michael deutlich zu spüren, als Karl Ackermann mit Hilfe von Messdienern die Spendensumme aufdecken ließ. Tosender Beifall im Saal folgte auf die Auflösung.

Die Spendensumme des Solilaufs bildet den zweitgrößten Betrag nach 62 000 Euro im Jahr 2007 – damals unterstützen die beiden Albertus-Magnus-Schulen. 1561 Teilnehmer waren im vergangenen September 62 998 Runden gelaufen und haben damit entscheidend dazu beigetragen, dass bisher insgesamt beim Solilauf rund 460 000 Euro gesammelt werden konnten. Der Ansporn sei daher groß: Am 7. und 8. September dieses Jahres wird der Benefizlauf zum 14. Mal stattfinden. Die halbe Million Euro schwebe jetzt schon als Ziel im Raum, so das Orgateam.