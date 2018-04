SPD-Stadtverband setzt auf Bewährtes

Der SPD Stadtverband St. Ingbert hat einen neuen Vorstand gewählt. Auf der Delegiertenversammlung in der SV Stadionklause in St. Ingbert wurde Sven Meier in das Amt des Vorsitzenden wiedergewählt. In seinem Rechenschaftsbericht des Vorstands stellte Meier dar, dass die letzte Amtszeit des Stadtverbandsvorstands geprägt gewesen sei von kommunalpolitischen Themen wie Sozialer Wohnungsbau, Abfallbewirtschaftung, Nahversorgungskonzept und Flüchtlingsintegration sowie der Landtags- und Bundestagswahl im Jahr 2017. Hinzu kämen vielfältige Aktivitäten der St. Ingberter SPD-Arbeitsgemeinschaften.

Darüber hinaus sei Dunja Sauer auf dem jüngsten Landesparteitag wieder in den Landesvorstand der SPD Saar gewählt worden. Ferner wurden die Beisitzerinnen und Beisitzer Jonathan Behr, Marlis Bier, Markus Burger, Karin Eisfeld, Thomas Faulstich, Harald Gries, Ruth Henrich, Patrick Hoffmann, Anna-Lena Hollinger, Franz-Josef Mast, Marc Matheis, Silvia Meiser-Stolz, Charlotte Meissner, Henrik Meyer, Thomas Meyer, Sonja Michel, Monika Rohe, Mathilde Thiel, Siegfried Thiel und Albert Zitt in die Reihen des SPD Stadtverbandsvorstands gewählt.

Im neuen Vorstand des SPD Stadtverbandes St. Ingbert sind somit über ein Drittel der Mitglieder im „Juso“-Alter. Der Vorstand erfülle durch die ausgeglichene Beteiligung von Frauen und Männern die erforderliche Quote.