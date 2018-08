Sommerwanderung mit dem Landrat

Jetzt nach den Sommerferien werden die Wanderungen mit dem Landrat durch unsere schöne Heimat fortgesetzt. Zum fünften Mal werden die Wanderschuhe geschnürt für eine Sommerwanderung rund um Hassel. Die Tour startet am Samstag, 18. August, um 10 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Eisenberghalle in der Schulstraße 43 in Hassel.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Hans Wagner wird Landrat Theophil Gallo rund acht Kilometer in und um Hassel wandern. Ortsvorsteher Markus Hauck wird die Wandergruppe auf die Strecke schicken. Die Tour führt vorbei am Freizeitgelände Fröschenpfuhl ins Geißbachtal vorbei an dem Naturdenkmal „Braut und Bräutigam“ (eine Eiche und eine Buche sind ineinander verschlungen) weiter zum Sägeweiher. Von hier führt die Wanderung zur Weiherspitze des Würzbacher Weihers zur Villa „Junkerwald“, die auf einer Halbinsel über dem Weiher steht. Auf dem Gut Triebscheider Hof, welches auf einem kleinen Höhenrücken zwischen Hassel und Niederwürzbach liegt und sich heute im Besitz der Familie Kolb befindet, erwartet die Wanderer ein besonderes Kleinod: ein Garten mit riesigen Magnolienbäumen und einem imposanten Mammutbaum.

Von dort führt die Tour zurück nach Hassel in die Heimatstube im ehemaligen Rathaus in der Dorfmitte. Hier wird Dieter Wirth, der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Hassel, die Wandergruppe über die Heimatgeschichte von Hassel informieren und unter anderem eine alte Schumacherwerkstatt vorstellen. Die Wanderung endet auf dem Hasseler Dorffest. Für die Wanderung wird festes Schuhwerk empfohlen, da auch einige unbefestigte Wege gegangen werden.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich Interessierte bei der Saarpfalz-Touristik anmelden, Adresse: Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel, Telefon: (0 68 41) 1 04 71 74, Internet: www.saarpfalz-touristik.de Mail: touristik@saarpfalz-kreis.de

FOTO: Dieter Wirth

FOTO: Dieter Wirth

FOTO: Wolfgang Henn