Das ergab einen Reinerlös von 767 Euro, die in diesem Jahr auf drei Projekte verteilt werden. Ein Drittel erhält Kaplan Hartmann für die Arbeit in seinem Heimatland Burkina Faso. Ein Drittel erhält die Wärmestube Saarbrücken, damit Obdachlose eine warme Mahlzeit erhalten ohne betteln zu müssen Und in diesem Jahr gibt die Gemeinde St. Peter Ensheim erstmals auch ein Drittel an den Wünschewagen im Saarland. Dieser ermöglicht es Menschen, sich am Ende ihres Lebens noch einen Wunsch zu erfüllen. Noch einmal ans Meer, in ein Konzert, ein Museum, die Kinder besuchen oder andere Dinge. Der Wünschewagen ist mit entsprechenden medizinischen Geräten ausgestattet und das medizinisches Fachpersonal ermöglicht es den Patienten noch einen letzten Ausflug zu machen.