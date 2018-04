Sicherheits-Tipps und Freizeitangebote für Kinder

Dann geht die Freizeit-Saison für Kinder wieder los. Am Samstag, 14. April, wird von 10 bis 12 Uhr auf dem Abenteuergelände Am Füllenbusch 1 in Hassel „Die Begegnung mit dem Freund Pferd“ angeboten. Welches Kind möchte nicht gerne den großen Freund Pferd kennenlernen? In zwei Zeitstunden sollen die Kinder viel Wissenswertes über das Medium Pferd erfahren. Vorgesehen ist zunächst die Vorstellung des Abenteuergeländes und ein Kennenlernen der Therapiepferde. Dann steht das Putzen der Pferde an, anschließend werden Grundkenntnissen für das Reiten vermittelt. Ziel ist, dem Kind die Scheu vor dem Tier zu nehmen. Danach folgt in entspannter Atmosphäre das Reiten am Gurt, wobei die Pferde geführt werden: geübt werden Anhalten sowie Stimmenkommandos. Reithelme sind vorhanden. Wichtig ist das Tragen einer langen Hose und fester Schuhe. Wegen der Auswahl der Ponys (Größe) sollte bei der Anmeldung das Geburtsjahr angegeben werden. Weitere Termine: 26. Mai und 4. August (10 bis 12 Uhr). Schließlich folgt am Freitag, 20. April, um 15 Uhr noch eine Höfe-Tour (Hof Beck und Triebscheider Hof) mit Natur- und Landschaftsführer Alois Ohsiek. Auch Malen in Acryl und Aquarell mit Margit Daut wird wieder angeboten: Ab Mittwoch, 11. April, 15.30 bis 17.30 Uhr, im Rathaus Hassel (5 Termine). Auch experimentelles Malen ist möglich.

Anmeldung bis zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung bei der Geschäftsstelle der VHS St. Ingbert, Tel. (0 68 94) 13-723, oder Hassel, Tel. (0 68 94) 590 89 33; vhs-hassel@gmx.de.