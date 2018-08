später lesen Secondhandmarkt Secondhandmarkt beim Turnverein Teilen

Der Turnverein 66 Rohrbach richtet am kommenden Sonntag, 19. August, einen Secondhand-Markt aus. Er findet von 14 bis 16.30 Uhr in der Rohrbachhalle statt. An rund 100 Tischen wird alles Gebrauchte rund ums Kind und Sportartikel aller Art angeboten.