Schüler erleben eine Schrecksekunde

Zum dritten Mal fand am Leibniz-Gymnasium für alle Fünftklässler ein Sicherheitstraining des ADAC statt. „Wir möchten den Kindern mehr Sicherheit im Straßenverkehr geben“, so Lehrer Wilfried Köhn, „beim Überqueren der Straße können sie noch schlecht die Bremswege von Fahrzeugen einschätzen.“ Deshalb liegt der Fokus des Sicherheits-Crash-Kurses darauf, die Schüler besonders für dieses Thema zu sensibilisieren.

Wie lang ist der Bremsweg, wenn ein Fahrzeug, das mit 50 Stundenkilometern unterwegs ist, aus der Fahrt heraus plötzlich stoppt? Das sollten die jüngsten Gymnasiasten schätzen und an die von ihnen angenommene „Haltestelle“ des Fahrzeuges einen rot-weiß gestreiften Leitkegel stellen. Als das weiße Fahrzeug mit ADAC-Mitarbeiter Richard Wachall am Steuer mit quietschenden Reifen zum Stehen kommt, sind die Kinder schwer beeindruckt, müssen aber erkennen, dass die meisten sich verschätzt haben. Rund 12 Meter sind es und es werden noch mehr, wenn die Fahrbahn nass ist, wie der Autoexperte den Kindern erklärt. Auch mit dem Fahrrad wird das Bremsen geübt und gezeigt, wie abrupt angehalten werden kann, ohne über den Lenker zu fliegen. Ganz nebenbei werden die Kurs-Teilnehmer noch einmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, als Fahrradfahrer einen Helm aufzuhaben.

Doch zurück zum Auto. Die Lehrerin der 5b, Katja Grumbach, bekam von Richard Wachall eine schwarz-weiße Zielflagge in die Hand gedrückt. Erst, als sie diese schwenkt, bremst der ADAC-Mitarbeiter. Er ist aufmerksam und auf diese Situation vorbereitet, seine Reaktionszeit ist kurz. Trotzdem dauert es länger als beim ersten Durchgang, bis er zum Stillstand kommt. Und auch der Anhalteweg ist länger. Denn Bremsweg plus Reaktionsweg ist gleich der Anhalteweg. Was hier nach Mathematik klingt, kann Leben retten. „Wenn ihr am Straßenrand steht, ein Auto kommt und denkt ,Das schaff‘ ich locker‘ – das würde ich nicht ausprobieren“, rät Wachall. Und da wurde noch nicht mal in Erwägung gezogen, dass es Leute gibt, die zu spät bremsen, weil sie auf ihr Handy schauen, wie er sagt.

Katja Grumbach findet den Anschauungsunterricht in Sachen Straßenverkehr, bei dem sie erstmals dabei ist, sehr gut. „Ich finde das Bremsen mit dem Auto sehr eindrücklich dargestellt. Da sehen die Schüler auch mal, was solch ein Auto für eine Gewalt hat und was so eine ,Schrecksekunde‘ beim Reaktionsweg ausmachen kann. Das ist echt beeindruckend“, sagt die Lehrerin.

Für die Leibniz-Schüler ist das Angebot des ADAC ein Gewinn. Und auch die Eltern sind froh, wenn solche Dinge von einem Verkehrs-Profi erklärt werden. „Es ist eben etwas anderes, als wenn die Eltern immer mit erhobenem Zeigefinger warnen“, weiß Wilfried Köhn aus Rückmeldungen der Mütter und Väter.