Schenker verhandelt mit Privaten über Flächen in St. Ingbert

Zusätzlich bedeuteten die Schenker-Lkw für St. Ingbert, Blieskastel und Mandelbachtal durch „Mautsparer“ erheblichen Lärm und Abgase. Zufahrtsstraßen würden durch den Schwerlastverkehr beschädigt. Meyer bittet daher die städtischen Gremien in St. Ingbert, keine städtischen Grundstücke an Schenker zu verkaufen und bauplanungsrechtlich weitere Logistikunternehmen auszuschließen.

Dass die Stadt St. Ingbert ein Grundstück an DB Schenker verkauft, scheint aber momentan ohnehin ausgeschlossen – alleine mangels passender Flächen. Dennoch ist St. Ingbert als Standort für einen sogenannten Hub des Logistikers weiter ein Thema. Wie Stadtpressesprecher Peter Gaschott auf Nachfrage der SZ erklärte, sei der Stadtverwaltung bekannt, dass Schenker derzeit mit privaten Grundstücksbesitzern in St. Ingbert Verhandlungen über einen Grundstückskauf führe. Die Stadt selbst verfüge aber nicht über eine zusammenhängende Gewerbefläche, die den Ansprüchen des Logistik-Unternehmens entspreche, betonte Gaschott.

Als DB Schenker Ende vergangenen Jahres seine Pläne für die Ansiedlung eines Güterumschlagplatzes im Gewerbegebiet am Flughafen in Ensheim öffentlich angekündigte, war von 30 000 bis 40 000 Quadratmeter Fläche die Rede, welche die Logistik-Firma nach eigenen Angaben für eine Ansiedlung benötige. Nach anhaltender öffentlicher Kritik an den Plänen, die DB-Schenker-Niederlassung von Güdingen in das Gewerbegebiet in Ensheim zu verlagern (wir berichteten mehrfach), hatte Niederlassungsleiter Peter Maas angekündigt, man prüfe auch eine Umsiedlung nach St. Ingbert.

(schet)