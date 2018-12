später lesen Sachbeschädigung Steinwürfe gegen eine Glastür einer Turnhalle FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Am Dienstagvormittag zwischen 8 und 11.45 Uhr ist es zu einer Sachbeschädigung an der Rischbachschule in St. Ingbert gekommen. Unbekannte haben wohl die in Richtung der Straße Zur Rothell gelegene Eingangstür zur Turnhalle mit Steinwürfen beschädigt.