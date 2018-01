Saarpfalz-Narren in der Stadthalle

red

(red) Der Regionalbezirk im Verband Saarländischer Karnevalsvereine startet die Saalfastnacht in unserer Region wieder mit der Gemeinschafssitzung „Närrischer Saarpfalz-Kreis“ in der St. Ing-

berter Stadthalle. Am kommenden Samstag, 13. Januar, werden ab 19 Uhr insgesamt 26 Programmpunkte geboten, die über 300 Akteure aus 17 Karnevalsvereinen auf die Bühne bringen. Der Eintritt kostet acht Euro.