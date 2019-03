später lesen Saarblues Saarblues-Festival in „Dad´s Garage“ Teilen

Der Verein „Saarblues“ veranstaltet am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. März, sein 11. Festival erstmals in „Dad´s Garage“ in Rohrbach, Hinter den Gärten 13. Donnerstags spielen ab 19.30 Uhr „Gernot Scheerer & Bluesfriends“, danach das „Chicken Bone Trio“ aus Lothringen. red