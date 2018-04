Retter suchen umgestürzten Baum

Offenbar ein Fehlalarm hat der Feuerwehr Rentrisch am Samstagnachmittag einen Einsatz beschert. Durch eine Meldung eines Autofahrers über Notruf wurde die Feuerwehr um 16.31 Uhr am Samstagnachmittag von der Integrierten Leitstelle zu einem Baum auf Fahrbahn auf der Landstraße L 126 in Fahrtrichtung Dudweiler geschickt. Mit beiden Fahrzeugen der Feuerwehr wie auch mit einem Streifenwagen der Polizei kontrollierten die Einsatzkräfte die angegebene Strecke und auch die abgehenden Landstraßen. Es konnte weder ein Baum noch sonstige verkehrsgefährdende Situationen festgestellt werden.