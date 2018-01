später lesen Feuerwehr Rentrisch: Zimmerbrand in Einfamilienhaus Teilen

Um 0.18 Uhr in der Nacht auf Freitag wurden die Feuerwehren aus St. Ingbert, Oberwürzbach und Rentrisch zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Friedlandstraße in Rentrisch gerufen. Der Eigentümer des Hauses sowie dessen Nachbarin wurden durch den Alarm des Rauchmelders auf das Feuer im Haus aufmerksam. Beide informierten fast zeitgleich die Feuerwehr. red