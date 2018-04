später lesen Falscher Alarm Rauchmelder löst Feuerwehr-Einsatz in Kita aus Teilen

Ein aufmerksamer Passant hat in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag im St. Ingberter Stadtteil Hassel die Feuerwehr alarmiert. Um kurz nach Mitternacht vernahm er den Alarmton eines Rauchmelders in der Kindertagesstätte Herz-Jesu in der Luisenstraße. Die Feuerwehren aus St. Ingbert-Mitte, Hassel und Rohrbach rückten aus. Bei der Erkundung durch die Einsatzkräfte konnte weder Feuer noch Rauch festgestellt werden. Den Rauchmelder, der den falschen Alarm ausgelöst hatte, nahm der Betreiber außer Betrieb. red