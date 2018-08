später lesen Zeugen gesucht Raubüberfall: Unbekannter bedroht zwei Frauen mit Küchenmesser FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Mit einem rund 30 Zentimeter langen Küchenmesser bewaffnet, hat ein bislang unbekannter Mann ein Schreibwarengeschäft in St. Ingbert überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Täter gegen 11.36 Uhr, am Freitag, 17. August, das Geschäft in der Ludwigstraße 34 und forderte das Öffnen der Kasse. red