Rapkonzert in der Fußgängerzone

Der erste Eventsamstag im Freien findet an diesem Samstag von 11 bis 16 Uhr in der Fußgängerzone statt. Unter dem Motto „Der Frühling wird bunt“ möchte das Stadtmarketing vor allem Jugendliche, Nachwuchskünstler und Kunstinteressierte sowie experimentierfreudige Menschen in die Stadt locken. Das Programm beginnt um 11 Uhr. Highlights der Veranstaltung sind eine Skateschule mit Materialausleihe und Trainern, ein Graffiti-Workshop mit Hermann Weiss, Kindermalen und -schminken, eine alkoholfreie Cocktailbar, der Siebdruck-Stand des Juz und Tanzvorführungen der DJK SG und des smile X. Glanzpunkt des Tages soll der Auftritt des saarländischen Rap-Newcomers „Manu Meta“ werden. Um 14 Uhr startet sein Auftritt vor der Engelbertskirche.

Weitere Infos zum Event-Samstag oder Anmeldungen bei der Geschäftsstelle des Stadtmarketings St. Ingbert, Am Markt 12, Tel. (0 68 94) 13-761 oder -762, info@stadtmarketing-st-ingbert.de oder www.st-ingbert.de.