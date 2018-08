später lesen Briefmarken Post bringt Sonderstempel zum Biosphärenfest FOTO: Post AG FOTO: Post AG Teilen

Die Deutsche Post AG gibt aus Anlass des „Biosphärenfestes“, des „Tages der jungen Briefmarkenfreunde“ und verkaufsoffenen Sonntages in St. Ingbert am 26. August zwei Sonderstempel heraus. Das Erlebnis-Briefmarken-Team der Post ist an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr mit einer Sonderpostfiliale im St. red