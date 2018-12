später lesen Unfallflucht Nach Kollision sucht die Polizei einen roten SUV Teilen

Am vergangenen Dienstag hat sich an der Einmündung Ensheimer Straße/Albert-Weißgerber-Allee in St. Ingbert ein Unfall ereignet, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Zwischen 13.30 und 13.45 Uhr war der Unfallverursacher von der Albert-Weisgerber-Allee nach links in die Ensheimer Straße abgebogen und schnitt dabei ein Auto, das nach links in die Albert-Weißgerber-Allee einfuhr. red