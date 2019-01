später lesen Polizei sucht Zeugen Mann verprügelt Autofahrer in der Poststraße FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul Teilen

Twittern







Wie die Polizei jetzt erst mitgeteilt hat, ist er bereits am Dienstag, 8. Januar, gegen 15.30 Uhr in der Poststraße in St. Ingbert zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Der Fahrer eines weißen Peugeot, Typ A/Bipper (Transporter), ist nach Angaben der Polizei vor einer rot zeigenden Ampel, gegenüber der Paketstation vor dem Postgebäude, aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und sprach einen Mann an, der in einem dahinter stehenden Auto saß , neben dessen SUV auf eine vorangegangene verbale Auseinandersetzung an. Von Manfred Schetting