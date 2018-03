später lesen Unfallflucht Polizei sucht beschädigtes Auto Teilen

Noch nicht ganz aufgeklärt hat die Polizei eine Unfallfluchr am vergangenen Freitag gegen 12.15 Uhr in der Ensheimer Straße in St. Ingbert-Mitte. Dort war auf Grund zu geringen Seitenabstands ein stadtauswärts am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto am Außenspiegel beschädigt worden. Die Polizei konnte das unfallverursachende Fahrzeug zwar ermitteln, nicht aber den Geschädigten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen hellen, roten Pkw.