Polizei sucht zwei Gewalttäter

Beim Überschreiten der Warensicherungsschranke löste diese aus. Die Mitarbeiterin, die für die Kassen zuständig war, nahm die Verfolgung des Täters auf. In Höhe der Theke Schröder rief sie dem Täter zu, stehen zu bleiben. Dieser rannte daraufhin in Richtung Nebenausgang. An dem durch Glasscheiben verengten Durchgang zum Ausgang stellte ein Kunde,ein älterer Mann, bewusst seinen Einkaufswagen quer, um dem Täter den Weg zu versperren. Der Täter stieß mit dem Einkaufswagen zusammen und stürzte. Die Kaufland-Mitarbeiterin konnte dadurch auf den Täter aufschließen und packte diesen mit beiden Händen. Der Mann beschimpfte die Frau auf übelste Art und Weise, wand sich aus ihren Griffen und trat dabei um sich. Anschließend flüchtete er in Richtung Kreisel Grubenweg. Die Frau verfolgte den Täter noch bis zur Bushaltestelle, brach dann aber die Verfolgung ab.

Die Frau erlitt bei dem Vorfall Prellungen im rechten Handgelenk und am linken Bein in Höhe der Kniescheibe. Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und kurzhaarig gewesen sein. Er hatte eine schmale Statur und war bekleidet mit schwarzer Weste oder Kapuzenpulli, einem hellen Basecap und dunkelblauen Jeans.

Bereits einige Stunden zuvor, gegen 5.25 Uhr, war es in der Straße Alte Schmelz (Höhe Anwesen 50) zu einem körperlichen Angriff auf einen 37-jährigen Mann gekommen, bei dem dieser oberflächliche Schnitt- und Stichverletzungen an Bauch, an beiden Armen und am Hals erlitt. Der Geschädigte war gerade im Begriff sein Fahrzeug zu öffnen, als plötzlich ein unbekannter Mann auf ihn losging und ihm einen Faustschlag gegen den Kopf versetzte. Der Mann erlitt dabei eine Platzwunde am rechten Auge. Während der weiteren körperlichen Auseinandersetzung verspürte der Geschädigte dann zahlreiche Stiche. Die Polizei geht von einem messerähnlicher Gegenstand als Tatwaffe aus. Danach floh der Täter über den Braschenparkplatz vor dem Anwesen in Richtung Alte Schmelz/Saarbrücker Straße. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht gefasst werden. Der Mann soll etwa 1, 85 Meter groß und kräftig gewesen sein. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und war dunkel mit einem Kapuzenpullover und einem schwarzen Basecap bekleidet.

Hinweise an die Polizei unter Tel. (06894) 10 90.