Die Polizei St. Ingbert hat an mehreren Hauswänden in der Innenstadt mehrere frische Graffiti-Schmierereien festgestellt. Demnach stellten Polizeibeamte in der Nacht von Freitag, 7. September, auf Samstag, 8. September, während ihrer Streifentätigkeit mehrere frische Graffitis in der Spitalstraße fest. Von red