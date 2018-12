Das Auto war in Schlangenlinien und gerade mal mit Tempo 40 unterwegs. Eine Polizeistreife leitete das Fahrzeug von der Autobahn herunter und kontrollierte es. Wie sich herausstellte, war der 83-jährige kroatische Fahrzeugführer nicht nur völlig übermüdet, sondern schien unter dem Einfluss von Medikamenten oder Ähnlichem zu stehen. Er gab an, zusammen mit seinem 55-jährigen Neffen von Paris nach Serbien unterwegs zu sein.

Nachdem der 83-Jährige von der Polizeidienststelle in St. Ingbert wieder entlassen und in die Obhut seines Neffen übergeben worden war, pöbelte der Senior Passanten im Bereich der nahegelegenen Fußgängerzone an und lief mehrmals auf die Straße. Dadurch mussten mehrere Fahrzeuge anhalten. Da sein Neffe ihn auch nicht beruhigen konnte, musste der Mann bis zum Mittag in Gewahrsam genommen werden. Danach setzten beide Personen ihre Reise nach Serbien fort. Der Neffe übernahm jetzt allerdings das Steuer des Autos.