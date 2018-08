später lesen Kriminalität Polizei schnappt Exhibitionisten FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr wurde der St. Ingberter Polizei ein Exhibitionist auf dem Rastplatz Bischmisheim an der Autobahn 6 gemeldet. Ein Mann stehe nackt auf einer dortigen Anhöhe und manipuliere an sich selbst. Von Carlo Schmude