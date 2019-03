später lesen Polizei sucht Zeugen Pakettransporter rammt einen Verkehrsspiegel FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







Am Samstag, 16. März, hat ein bisher unbekannter Paketzusteller mit seinem Lieferfahrzeug in der Spieser Straße in Rohrbach einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, hat das Fahrzeug zwischen 13 und 14 Uhr beim Rangieren einen Verkehrsspiegel und das Regenfallrohr eines Wohnhauses beschädigt. Von Manfred Schetting