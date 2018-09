Die Tatzeit dürfte in den späten Abend- oder Nachtstunden zwischen 23r und 3 Uhr gelegen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann oder gegebenenfalls auffälligen Fahrzeugen beobachtet hat, soll sich mit der Polizei in St. Ingbert, Tel. (0 68 94) 10 90, oder in Sulzbach, Tel. (0 68 97) 93 30 oder 93 32 62, in Verbindung setzen.