Polizei sucht Zeugen Ältere Frau rammt mit ihrem Auto einen geparkten Volvo

Auf den Parkplatz am Kaufland in St. Ingbert hat sich wieder einmal ein Verkehrsunfallflucht ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde am heutigen Mittwoch zwischen 10.30 und 11.30 Uhr ein grauer Volvo Kombi, der vor dem Geschäft Miller & Monroe neben dem Kaufland zum Parken abgestellt war, von einem ausparkenden Pkw an der Fahrertür beschädigt. Von Manfred Schetting