Am Silvestertag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße „Auf der Teufelsinsel“ in St. Ingbert eingebrochen. Die Einbrecher habe dabei irgendwann in der Zeit zwischen 2 und 23.30 Uhr mehrere Geschosse des Anwesens durchwühlt. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Täter an der Rückseite des Hauses Zutritt verschafft und auf diesem Weg das Gebäude auch wieder verlassen. Über eine mögliche Schadenshöhe konnte die Polizei gestern noch keine Angaben machen.

Auch in der Römerstraße in St. Ingbert ist zwischen Freitag, 28. Dezember, und dem Nachmittag des Sonntags, 30. Dezember, in ein Wohnanwesen eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei schlugen der oder die Täter ein Fenster ein, um in die Wohnung zu gelangen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher alle Schränke.

Am Nachmittag des vergangenen Sonntags haben Unbekannte zudem versucht, in ein Wohnanwesen in der Straße Am Spellenstein in Rentrisch einzubrechen. Der oder die Täter versuchten laut mit brachialer Gewalt das Terrassenfenster aufzuhebeln, was letzten Endes misslang. An dem Fenster verursachten die Täter einen nicht unerheblichen Schaden.

Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich mit der Polizei St. Ingbert, Tel. (06894) 10 90, in Verbindung zu setzen.