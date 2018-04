später lesen Auf frischer Tat ertappt Polizei fahndet nach zwei Einbrecherinnen in St. Ingbert FOTO: Silas Stein / dpa FOTO: Silas Stein / dpa Teilen

Zwei bislang unbekannte Frauen südosteuropäischen Aussehens haben am Dienstag gegen 14 Uhr versucht, in ein Haus im Rilkenweg in St. Ingbert einzubrechen. Von Stephanie Schwarz