In der Römerstraße in St. Ingbert ist zwischen Freitag und dem Nachmittag des Sonntags, 30. Dezember, in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Dabei schlugen der oder die Täter ein Fenster ein, um in die Wohnung zu gelangen. red