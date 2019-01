später lesen Polizei sucht Zeugen Täter durchwühlen mehrere Etagen Teilen

Am Silvestertag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße „Auf der Teufelsinsel“ in St. Ingbert eingebrochen. Die Einbrecher haben dabei irgendwann in der Zeit zwischen 2 und 23.30 Uhr mehrere Geschosse des Anwesens durchwühlt. red