Der Name Minikindergarten hat über die vielen Jahre hinweg gute Dienste geleistet. Die Gemeinde St. Peter hat sich aber jetzt in Zusammenarbeit mit der Leiterin für einen neuen Namen entschieden. Von der Konzeption her ist die Einrichtung ein Spielkreis, der von einer Erzieherin geleitet wird, wobei die Eltern einmal im Monat bei der Betreuung mithelfen. Damit dieses Konzept auch im Namen erkennbar ist, lautet der neue Name jetzt „Spielkreis Rasselbande“.

Der „Spielkreis Rasselbande“ besteht aus bis zu zwölf Kindern, die sich dreimal die Woche morgens von 9 bis 12 Uhr im Ensheimer Pfarrheim treffen. Dort haben die Kinder einen eigenen großen Raum, der altersgerecht eingerichtet ist und über eine große Auswahl an unterschiedlichen Spielmaterialien verfügt. Die Kinder malen, basteln und singen sehr viel, wobei auch Rasseln und viele andere Instrumente für Kleinkinder zum Einsatz kommen und zur Verfügung stehen. Vor allem aber knüpfen die Kinder erste soziale Kontakte zu gleichaltrigen Kindern, was Selbstständigkeit fördert und später den Eintritt in die Kindertagesstätte erleichtert.

Der Monatsbeitrag für den „Spielkreis Rasselbande“ beträgt 48 Euro. Zurzeit ist der Kreis voll belegt, es existiert aber eine Warteliste auf der man sein Kind für einen freien Platz vormerken lassen kann. Von dieser rücken laufend Kinder nach.

Anmeldungen können zu den Öffnungszeiten im Spielkreis erfolgen oder im Pfarrbüro Ensheim, Tel: (0 68 93) 22 37, E-Mail: Pfarramt.Ensheim@Bistum-Speyer.de.