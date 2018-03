später lesen Ausschuss für Stadtentwicklung Noch kein Parken an der „Luschd“ Teilen

Bis auf Weiteres wird das Parken auf der Fläche unterhalb des Biergartens „Luschd“ in der Pfarrgasse nicht möglich sein. Dies wurde am Mittwochabend im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung in St. Ingbert deutlich.