später lesen Ortsratssitzung Ortsrat trifft sich am alten Rathaus Teilen

Twittern







Unter anderem mit der geplanten Umlagerung sowie dem Umbau/Neubau der städtischen Kita in Rohrbach befasst sich heute Abend der Ortsrat. Dessen Sitzung beginnt um 17 Uhr mit einer Ortsbegehung am alten Rathaus in der Bahnhofstraße. red