(red) Mit einer Ortsbegehung am Spielplatz auf dem Hobels beginnt heute um 18 Uhr eine Sitzung des Ortsrats St. Ingbert-Mitte. Anschließend folgt eine weitere Ortsbegehung im „Bermuda-Dreieck“. Um 19 Uhr wird die Sitzung dann im SV-Sportheim am Mühlwaldstadion fortgesetzt. Hier steht die Zuschussverteilung an Kultur sowie Jugendpflege treibende Vereine auf der Tagesordnung.