Am Montagmorgen musste der Kreuzungsbereich Kaiserstraße/Otto-Toussaint-Straße in der St. Ingberter Innenstadt über fünf Stunden teilweise gesperrt werden. An einem Lkw waren aus einer Hydraulikleitung rund 70 Liter Öl ausgetreten.