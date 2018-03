später lesen Mundart-Kolumne Nur rein gefiehlsmäässisch FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ Teilen

Obwohl joo geschdern de 21. März war, klabbd das noch nidd so richdisch midd de Friehlingsgefiehle. Mer iss direggd hin unn her geriss: am Sunndaach drigge se uns die sogenennde Summerzeid uffs Au und debei wars gefiehld graad noch tiefschder Winder. In der Effendlichkääd schwädds mer joo nidd so gääre iwwer sei Gefiehle. Weil das e bissje klingt als wär mer sentimental. Unn das will joo kääner zugewwe, Aach wanner heimlich im Fernsehn die Filme vunn Lindströms Inga odder emm Rosemarie Pilcher guggd. Awwer die Noome heere sich joo ziemlich auslännisch aan, unn das iss dann nur halb so schlimm. Annerseits solld mer joo teerapeudisch gesiehn seine Gefiehle unbedingt freijer Lauf losse. Dass mer sich innerlich nix verklemmt. Awwer das wolle die nidd, solangs drausse noch so kalt iss. Unn iwwerhaupt bezeichend mer das, was doo so innerlich in äänem vorgeht, in modernem Deitsch joo als Emozioone.