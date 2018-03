Osterferienspaß sucht noch Kinder

Auf dem Programm steht etwa ein Ausflug in den Kulturpark nach Reinheim auf eine spannende Zeitreise in die europäische und regionale Vergangenheit. Im Dynamikum in Pirmasens dürfen die Kinder einen Tag lang tüfteln, rennen, rutschen, springen und in die spannende Welt naturwissenschaftlich – technischer Phänomene und Experimente eintauchen. Des Weiteren sind Besuche in der Kinowerkstatt und in der Wasserwelt „das blau“ sowie ein Kreativtag und Kegeln geplant. Die Kosten betragen 50 Euro, inklusive der Bus- und Zugfahrten und aller Eintrittsgelder.

Anmeldungen bei der Stadt St. Ingbert in der Abteilung Familie und Soziales. Der Beitrag von 50 Euro ist bar vor Ort zu entrichten. Die Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.