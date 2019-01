Der Neujahrsempfang in der Stadthalle hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Gut 600 Gäste folgten am Dienstagabend der Einladung durch die Stadt St. Ingbert und den Verein Handel und Gewerbe (H&G). Der Jahresauftakt, bei dem es in der Halle wieder von Vertretern aus Politik, Handel, Wirtschaft und Vereinen wimmelte, folgte dabei bekannten Mustern. Die Traditionen des Treffens werden weiter großgeschrieben.

Schornsteinfeger wünschten Glück, die Bergkapelle unterhielt musikalisch. Auch die gut einstündige Begrüßungscour der Besucher zu Oberbürgermeister Hans Wagner und dem H&G-Vorsitzenden Nico Ganster nahm ihren bekannten Weg – über die Treppe der Stadthalle. Der neue Aufzug im St. Ingberter Kulturtempel, der eigentlich bei dem Neujahrsempfang seine Premiere haben sollte, blieb hingegen ungenutzt und im Foyer der Halle uneinsehbar eingehaust. Wie die Stadt am Wochenanfang auf Nachfrage mitteilte, fehlt dem Aufzug noch die zum Betrieb erforderliche TÜV-Abnahme.

Die Rede zum Rückblick auf das vergangene und zum Ausblick auf das neue Jahr übernahmen erneut Hans Wagner und Nico Ganster im Wechselspiel – mit Kommentaren zu 24 Fotos aus dem St. Ingberter Geschehen, die mit Schlagworten versehen auf einer Großleinwand auf der Bühne gezeigt wurden. Das erste Thema für den OB war dabei der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, bei dem St. Ingbert zum zweiten Mal in Folge den dritten Platz unter den mittelgroßen Städten Deutschlands belegt hat. Für Wagner ist diese saarlandweit einzigartige Auszeichnung Ansporn, bei Ökologie und Ökonomie am Ball zu bleiben. Die St. Ingberter Bienenkönigin bleibt das Symbol für die Nachhaltigkeit. Bienenkönigin Kerstin (Zürn) kündigte am Dienstagabend an, auch in den kommenden Jahren im Amt bleiben zu wollen. Bei der Repräsentanz des Themas Biodiversität brauche sie aber Unterstützung, weshalb sie höchstselbst Bianca Thobae zur Bienenprinzessin ernannte.

Als Nico Ganster das Wort ergriff, ging ein Raunen durchs Publikum. War auf der Leinwand doch ein Bild des St. Ingberter Weihnachtsmarktes zu sehen, dessen Ausfall zum Ende der Adventszeit für viele Diskussionen gesorgt hatte. Der H&G-Vorsitzende verkniff sich allerdings die von so manchem erwartete Kritik an Stadt und OB. Vielmehr sprach er bei den Ereignissen im Vorjahr von „vergossener Milch“. Ganster forderte dazu auf, aus der Absage Kraft zu schöpfen und in diesem Jahr mit mehr festen, wetterunabhängigen Häuschen zu beweisen, dass „St. Ingbert Weihnachtsmarkt kann“. Nico Ganster zeichnete so auch die Linie vor, die er bei all seinen Redebeiträgen beibehielt. Ob beim lokalen und bundesweiten Wirtschaftsgeschehen oder den sozialen Medien – der H&G-Vorsitzende plädierte für den Wert des Kompromisses. Unterdessen unterstrich der Oberbürgermeister die Stärken der Stadtgemeinschaft in St. Ingbert, die eine Vorbildfunktion im Saarland habe und für die er und die Verwaltung auch nach der Kommunalwahl im Mai bereit seien, weiter Verantwortung zu übernehmen. Mit einem Ranking der Gemeinden im Hintergrund betonte Wagner, dass St. Ingbert seit Jahren die finanzstärkste Kommune im Saarland sei. Diese positive Entwicklung werde nicht zuletzt durch den jetzt beschlossenen Doppelhaushalt auch in den kommenden Jahren anhalten. Konkret verwies der OB auch auf zwei Millionen Euro für 2017 und sogar fünf Millionen Euro für 2018, mit denen St. Ingbert jeweils über seinen Etatplänen lag. Und beide Beträge hätten in dem aktuellen Doppelhaushalt noch nicht einmal berücksichtigt werden können.

Bei den Finanzen sieht sich der OB ebenso wie bei der Baumwollspinnerei in früheren Wahlversprechen bestätigt. Mit Zitaten aus dem Bericht des saarländischen Rechnungshofes bezeichnete Wagner die Baumwollspinnerei als den „größten Finanz- und Bauskandal der Stadt“. Und der werde St. Ingbert nach seinen Worten noch lange verfolgen.

Die Fülle weiterer von Bildern begleiteten Themen, die Wagner und Ganster in ihrer schnell wechselnden Präsentation ansprachen, nahm den Gästen des Neujahrsempfangs zwischenzeitlich fast den Atem. Mal ging es um die neue Partnerschaft mit dem griechischen Chios und die bewährte Partnerschaft mit Radebeul, mal um das Geschäftshaus P43 oder die unterschiedlichen Interessen in der Fußgängerzone oder die Wohnbebauung in der Stadt. Nicht unerwähnt blieben auch das ehrenamtliche Engagement von Freiwilliger Feuerwehr, THW und DRK beim Unwetter Anfang Juni, das Biosphärenfest und der Erfolg des Jungfilmerfestivals in der Mittelstadt.

Im Wahljahr kündigte Hans Wagner schließlich eine mediale Offensive mit positiven Nachrichten an. Die aufmerksamen Zuhörer ließen schon beim Empfang in der Stadthalle zwei Neuigkeiten aufhorchen: So sprach der OB davon, dass im Bläse-Haus in der Kaiserstraße bereits die ersten Wohnungen bezogen würden. Und Nico Ganster verriet, Sinn und Woolworth würden in diesem Jahr „ein Projekt“.